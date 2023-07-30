История знакомства Путина и многодетной семьи из Магадана нашла продолжение в Петербурге

Российский президент Владимир Путин впервые лично пообщался с многодетной семьей Гореловых из Магадана и пожал руку отцу семейства после парада ВМФ в Петербурге. Ранее лидер страны разговаривал с семейством по видеосвязи.

скриншот видео пресс-службы Кремля

Первая встреча президента с четой Вадима и Алены Гореловых прошла по видеосвязи в рамках общения с семьями, награжденными орденами «Родительская слава». Гореловы рассказали, что им пока не удалось побывать в Московском Кремле, на что президент пообещал им организацию соответствующей экскурсии.

В конце июля Гореловы прибыли в Москву на экскурсию, но президент был в Санкт-Петербурге на саммите «Россия-Африка», а в воскресенье, 30 июля, на параде ВМФ. Для личной встречи Гореловых с Путиным девятерым членам семьи было зарезервировано девять мест на гостевых трибунах. Они прибыли в Петербург раньше запланированного, и после парада глава страны пожал руку главе семейства, водителю пожарного отряда, Вадиму Горелову.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о речи президента Путина в ходе торжественных мероприятий в честь Дня ВМФ в Северной столице.