Несколько станций в Петербурге временно закрылись на вход

«Василеостровская» и «Адмиралтейская» закрылись на вход ввиду большого пассажиропотока утром 30 июля. Петербуржцам рекомендуют пользоваться близлежащими станциями метрополитена, а также наземным транспортом.

Россия. Санкт-Петербург. Метрополитен

Станцию метро «Василеостровская» закрыли в 9:35 утра, а «Адмиралтейскую» спустя 20 минут – в 9:53. В качестве причины пресс-служба метрополитена называет слишком массовое скопление пассажиров.

Вместо «Василеостровской» горожане могут пользоваться «Приморской», доехать до которой можно на автобусах № 1, 6, 41, 42, 47, 100, 128, 152, 230, 249 и на трамваях № 6 и 40.

Другим вариантом является метро «Спортивная». До нее ходят автобусы № 1, 128, 230, 249, 275 и те же 6-й и 40-й трамваи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что капитальный ремонт станции метро «Ладожская» проводится по графику. Работы ведутся с 4 марта 2023 года.