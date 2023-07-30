Время отправления поезда «Ласточка» из Петрозаводска изменится в сентябре

Электропоезда «Ласточка», курсирующие из Петрозаводская в Санкт-Петербург, будут отправляться с вокзалов раньше. Такие изменения стартуют с 22 сентября, но продлятся только до 1 октября.

Фото: Baltphoto

Вечерняя электричка № 805Ч начнет выезжать из столицы Карелии на три минуты раньше – в 17:57 вместо 18:00 по московскому времени. Утренний поезд также будет отправляться раньше, причем на целых 16 минут. Чтобы успеть, пассажирам надо находиться на станции уже в 6:20 вместо 6:36, сообщили в РЖД.

Примечательно, что такие изменения времени отправления «Ласточки» продлятся только девять дней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил об остановках нового высокоскоростного поезда «Москва-Петербург». В их числе — «Великий Новгород», «Валдай», «Новая Тверь» и другие. Всего остановок будет 12. Протяженность пути составит 679 километров, а время в пути – 2 часа 15 минут.