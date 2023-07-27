Названы остановки высокоскоростного поезда «Москва – Петербург»

Российские железные дороги (РЖД) планируют запустить новый поезд, следующий из Москвы в Петербург по высокоскоростной магистрали. Всего данный транспорт будет делать 12 остановок.

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В качестве станций заявлены «Рижская», «Петрово-Разумовская», «Новая Тверь», «Высоково», «Крюково», «Логовежь», «Садва», «Выползово», «Жаровская», «Великий Новгород», «Валлай», «Обухово», свидетельствуют данные перевозчика, представленные в рамках саммита «Россия – Африка», стартовавшего 27 июля.

Проект такого поезда появился несколько лет назад. Для его разработки в 2019 году был открыт Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта. В мае сообщалось о разработке дизайна состава. В РЖД заявили об окончании работ в 2027 году. Его стоимость составляет 1,7 трлн рублей. Планируется, что в будущем состав запустят до Минска.

Ранее Санкт-Петербург.ру перечислил рекомендации для семей, путешествующих с детьми на автомобиле. Родителям не стоит брать детей на руки во время движения транспорта. Не менее важны комфортная одежда и температура в автотранспорте.