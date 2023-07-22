Путешественникам перечислили главные правила безопасной поездки с детьми

Путешествие на автомобиле является одним из самых распространенных видов передвижения и отдыха. Иногда в такие поездки берут и маленьких детей. Чтобы дорога оказалась легкой и безопасной, необходимо выполнить несколько рекомендаций.

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Поездка с детьми требует большой ответственности, сообщает «МК в Великом Новгороде». В частности, нельзя брать малыша на руки во время движения, так как на скорости его вес становится больше. Ребенка нужно посадить в автокресло, подбор которого должен осуществляться очень тщательно. У этого средства защиты существует срок годности, — 5 лет с момента изготовления.

Важна в путешествии и комфортная одежда. Малыш не должен испытывать жару или холод, а места, где проходит ремень безопасности, необходимо закрыть.

Режим дня ребенка не должен быть сбит. Лучше скоординировать его в соответствии с поездкой.

Перед путешествием необходимо проверить техническое состояние автомобиля и все системы, включая оптику.