Петербуржцев предупредили об изменении маршрута автобуса № 211Э до Сестрорецка

Изменения маршрута автобуса № 211Э, следующего до Сестрорецка, вступят в силу в понедельник, 31 июля.

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После корректировки автобусы будут следовать по Приморскому шоссе, улицам Мосина, Володарского и Воскова, а также по Северному переулку. Данные изменения коснутся обоих направлений, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

На пути следования автобусов данного маршрута появятся и новые остановки – «Разлив», «Администрация», «Рыбацкая», «улица Борисова».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал об изменениях маршрутов автобусов, следующих в Шушары. Маршруты ряда из них изменились из-за проводимого в Северной столице саммита «Россия-Африка». Например, в воскресенье, 30 июля, движение будет закрыто на некоторых участках Внуковской, Стартовой и Домодедовской улиц. Также до 30 июля автобус № 13А не будет заезжать на остановку «Внуковская улица».