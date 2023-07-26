Для жителей поселка Шушары на время саммита Россия — Африка изменили маршруты нескольких автобусов

На протяжении двух дней в Петербурге будет проходить саммит Россия — Африка, из-за чего пробраться в Шушары будет проблематично. Для удобства местных жителей были изменены маршруты нескольких автобусов, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Фото: администрация Санкт-Петербурга

Так, ограничения вступят в силу с 27 июля и продлятся до 28 числа включительно. В эти дни автобусы № 197А с 07:30 до 10:00 будут ходить по основному маршруту, соблюдая интервал движения в 4 и 8 минут. Транспорт пройдет до метро «Купчино» от остановки, расположенной на Витебском проспекте, а также до Шушар от остановки у одноименной станции метро.

С 16:00 до 20:00 автобусы пустят по измененной трассе, при этом интервал движения останется почти такой же. Пассажиров довезут до поселка Шушары от «Звездная», а также до станции метро «Шушары» от остановки на Московском шоссе.

Также в дни саммита из-за закрытия движения по Витебскому проспекту от Московского шоссе до Петербургского шоссе специалисты внесли изменения в маршрут автобуса № 196, который с 7:30 до 10:00 будет следовать от конечного пункта «Звездная улица» по Витебскому проспекту, Дунайскому проспекту, а дальше по Дунайскому путепроводу, Софийской улице, Московскому шоссе, а затем перейдет на свою привычную трассу. Из Колпино маршрут транспорта не меняли. Также с 16:00 до 20:00 автобус проедет от Заводской проспекта сначала по своему маршруту, но после свернет на Софийскую улицу, проследует по Дунайскому проспекту и выедет на свою трассу через путепровод. До Колпино трасса тоже сохранится.

Кроме того, автобусы № 186 с 7:30 до 10:00 будут ходить от АС «Звездная улица» по улице Ленсовета, Пулковскому шоссе, Волхонскому шоссе, также проедут через Петербургское шоссе и с улицы Генерала Хазова свернут на свою трассе. Из Пушкина трассу менять не будут. С 16:00 до 20:00 маршрут транспорта также поменялся. Автобусы будут ходить от Красносельского шоссе в Пушкине по обновленному утреннему маршруту.

Горожан предупредили, что маршрут № 190 в указанные временные промежутки работать вовсе не будет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в центре Северной столицы введут массовые ограничения на дорогах и реках из-за проведения Главного Военно-Морского парада.