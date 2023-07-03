Чистая прибыль петербургской Melon Fashion Group выросла больше чем в два раза за прошлый год

Fashion-ритейлер Melon Fashion Group подвел итоги прошлого года и выяснил, что чистая прибыль организации выросла на 121%, достигнув 7,8 миллиардов рублей. Таким образом, показатель увеличился больше чем в два раза.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

При этом, как отметил в самой Melon Fashion Group, вместе с прибылью выросла и площадь, которую занимают магазины. В 2022 году она составила 266,5 тысяч «квадратов». Известно, что было открыто 103 новых и релоцированы 33 точки.

В настоящее время магазины ритейлера сосредоточены в 174 городах и пяти странах. В общей сложности, насчитывается 867 точек ZARINA, Sela, а также Befree и LOVE REPUBLIC.

В пресс-службе компании также заметили, что выручка за 2022 год увеличилась больше чем на 20% и достигла 46 миллиарда рублей, а показатель EBITDA подскочив сразу на 69% превысил 14,5 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около 60% торговых площадей ушедших иностранных компаний в городских ТЦ заняли отечественные бренды.