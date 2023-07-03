В Петербурге ОЭЗ расширится на земли бывшего завода Toyota в Шушарах

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» может охватить территорию бывшего завода Toyota, который расположен на Софийской улице.

Фото: скриншот Google maps

Соответствующие поправки к постановлению городского правительства появились на сайте Смольного. Так, земельные участки в Шушарах, которые до этого использовались предприятием японской автомобилестроительной корпорации Toyota, частично перейдут в ОЭЗ и станут четвертой площадкой.

На указанной территории разместят объекты производственного назначения. Предполагается, что это место хорошо оснащено промышленной инфраструктурой.

Известно, что земли, где сейчас расположен завод Toyota, протираются на 224 га. Из них в ОЭЗ могут перейти 164 га.

Напомним, что Toyota объявила о прекращении производства на территории России в сентябре прошлого года, пообещав сохранить на территории страны послепродажное обслуживание автомобилей и поддержку дилерской сети.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что несколько компаний Северной столицы станут резидентами особой экономической зоны «Новгородская».