Петербургские компании подали заявки на резидентство в ОЭЗ «Новгородская»

Три компании Петербурга станут резидентами особой экономической зоны «Новгородская». Они занимаются производством фильтров для автомобилей, полиэтиленовых труб и тепловых пушек.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Три петербургские компании станут резидентами особой экономической зоны «Новгородская», которая реализует инвестиционные проекты в сфере промышленного производства и логистики. Члены экспертного совета ОЭЗ уже одобрили заявки организаций, а Мининвест направит в Минэкономразвития РФ документы на оформление этого статуса. Об этом сообщает «МК в Великом Новгороде»

Среди резидентов особой экономической зоны появятся такие компаний Северной столицы как «Маршал ФТ», «Новые трубы» и «Завод промышленного оборудования». Планируется, что каждая компания инвестирует на свои идеи по 300 млн рублей.

Известно, что «Маршал ФТ» продает автомобильные фильтры. И в ОЭЗ организация хочет запустить свое производство. Это откроет для людей 64 новых рабочих места.

Компания «Новые трубы» производит полиэтиленовые трубы. И Великом Новгороде организация запустит предприятие, чтобы облегчить доставку продукции партнерам в Московской и Ленинградской областях.

А «Завод промышленного оборудования» намерен наладить в Новгородской области производство тепловых пушек. На первом этапе сумма инвестиций составит 152 млн рублей. Всего планируется три этапа. Предприятие сможет принять на работу 43 человека.