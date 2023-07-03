Под Петербургом пьяный семиклассник утонул в карьере

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло несчастье с подростком. Мальчик, употребив спиртное, отправился купаться в карьер, откуда выбраться уже не смог.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, трагедия произошла 2 июля около шести вечера. Тогда в массиве «Западная Лица» на карьере нашли труп семиклассника. Мальчик захлебнулся во время купания.

Оказалось, что незадолго до этого 13-летний пострадавший употребил спиртное. Мальчик проживал в Петербурге вместе с 41-летней матерью и 44-летним отцом.

С места происшествия изъяли две пластиковых бутылки. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории Приморского района водитель из Турции неудачно нырнул в Орловском карьере и умер.