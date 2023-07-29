Из-за экстренной госпитализации Гарика Сукачева формат концерта в Карелии изменили

Концерт Гарика Сукачева в Рускеале пройдет в формате «Народного караоке». В субботу стало известно о внезапной срочной госпитализации артиста.

Фото: кадр из клипа Танго Gitanes

О смене формата мероприятия организаторы рассказали в социальных сетях. При этом все проданные ранее билеты вернут, а желающих пустят на мероприятие бесплатно.

Гарик Сукачев известен по таким песням как «Ольга», «А я милого узнаю по походке», «Танго Gitanes» и дргуим. Об ухудшении здоровья артиста организаторы сообщили 29 июля.

В связи со сложившейся ситуацией сам концерт на Хуторе Елки оркестр и техническая команда проведут в формате караоке. Приобретенные через агрегаторы и кассы билеты вернут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в мае окончательно отменили семь раз перенесенный концерт Валерия Меладзе.