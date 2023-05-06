В Петербурге окончательно отменили семь раз перенесенный концерт Валерия Меладзе

Концерт певца Валерия Меладзе в Петербурге, перенесенный несколько раз с 2020 года, окончательно отменили. Поклонникам пообещали вернуть деньги за билеты.

Фото: кадр из клипа на песню Валерия Меладзе «Полюбил»

Выступление исполнителя таких песен как «Полюбил», «Салют, Вера» и «Красиво», артиста Валерия Меладзе 30 июня не состоится. Планировалось, что певец появится на летнем фестивале Roof Fest, но теперь информация о событии пропала из программы, при этом на площадках стало невозможно купить билет.

Организаторы рассказали, что на этот раз концерт решили совсем отменить. Деньги за уже приобретенные билеты поклонникам творчества Меладзе обещали вернуть в ближайшее время, сообщает Neva.Today.

Напомним, что изначально концерт должен был пройти 30 июня 2020 года, но из-за пандемии его сдвинули на 15 сентября, а после — на 10 июня 2021 года. Следом мероприятие вынужденно перенесли на 17 июня 2021 года, а после — на 30 августа. Но и тогда концерт не состоялся, поэтому его назначили на 2 сентября 2021 года, а потом — 30 июня 2022 года. Последний перенос сделали на 30 июня текущего года, а теперь концерт совсем отменили.