Центр Петербурга теперь охраняет полиция на лошадях

В Северной столице появились первые конные патрули. Правоохранители заступили на дежурство с 27 июля.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что новое подразделение — кавалерийский взвод Специального полка полиции — был впервые представлен в ходе торжественного строевого смотра на Дворцовой площади. После этого правоохранители верхом на лошадях приступили к охране общественного порядка на территории крупных лесопарковых зон.

Тогда же начальник ГУ МВД России Роман Плугин пообещал, что в июле конные патрули появятся в историческом центре города на Неве. Так и получилось.

В частности, сейчас можно увидеть два парных конных патруля, которые ходят по Миллионной улице, Александровскому саду, рядом с Исаакиевским собором и в районе Марсова поля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за безопасность горожан на реках и каналах города будет отвечать искусственный интеллект.