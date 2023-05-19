За безопасность петербуржцев на реках и каналах города будет отвечать искусственный интеллект

В Санкт-Петербурге опробуют новый способ контроля на водных объектах. За безопасность граждан будет отвечать искусственный интеллект.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Так, специалисты воспользуются автономным мобильным комплексом с искусственным интеллектом. Он уже установлен на патрульном катере АВТ. Теперь его ждут две недели тестирования перед размещением на городском причале «Петропавловская крепость», сообщает «МК в Питере».

Отмечается, что комплекс будет непрерывно записывать видеопотоки с помощью трех камер машинного зрения и самостоятельно анализировать информацию. Механизм будет фиксировать состояние и местоположение контролируемых объектов, а также делать их фотографии и передавать данные на облачную платформу управления. Благодаря такому «наблюдателю» можно будет отследить местоположение судов на карте.

Если тестовый период для проекта пройдет успешно, то его могут применять и в других областях. Напомним, что сейчас в Петербурге похожие комплексы применяют для контроля дорожного хозяйства и благоустройства.

Оборудование для контроля водных площадей предоставила российская IT-компания Softlogic. Запуск пилотного проекта осуществили Агентство внешнего транспорта, комитет по информатизации и связи, а также Городской мониторинговый центр.