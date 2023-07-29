Загоревшееся постельное в квартире на Ленинском проспекте отправило в больницу одного человека

В Московском районе Петербурга полыхающее постельное белье едва не убило человека. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около половины девятого 29 июля. Уточнялось, что огонь захватил двухкомнатную квартиру дома на Ленинском проспекте.

По прибытию на место спасатели выяснили, что в комнате площадью девять квадратных метров горят постельные принадлежности. Огонь охватил два «квадрата».

Пожар устранили около девяти часов. В результате инцидента пострадал один человек, которого госпитализировали в больницу.

С пожаром боролись три машины от МЧС и 15 человек личного состава. В настоящее время причины возгорания и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе с 28 на 29 июля произошел квартирный пожар, который унес жизнь одного человека.