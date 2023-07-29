Новый корпус онкологического центра в Песочном примет первых пациентов в начале следующего года

В Песочном к началу следующего года заработает обновленный амбулаторно-консультативный корпус местного онкоцентра. Сейчас уже завершены работы по строительству и отделке фасада.

Фото: пресс-служба Смольного

Речь идет об Онкологическом центре имени Н.П.Напалкова, где специалисты занимаются обустройством нового амбулаторно-консультативного корпуса. В настоящий момент строители приступили к прокладке кабельных линий, а также внутренней отделке и монтажу лифтов.

В пресс-службе Смольного сообщили, что работы могут завершиться уже к концу 2023 года, а первых посетителей корпус примет уже в первом квартале 2024 года. Известно, что он будет рассчитан на 1 100 посещений в сутки.

Строительством корпуса занялись еще в январе 2021 года. В оформлении интерьера специалисты используют расслабляющие виды живой природы Карельского перешейка, а также декоративную подсветку.

В пресс-службе отметили, что с основным зданием новый корпус будет связывать переходная галерея. Здание включит в себя кабинеты врачей, процедурные и малые операционные. Кроме того, у пациентов будет возможность лечь в дневной стационар, либо попасть в диагностический кабинет или центр для стомированных пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории Культурной столицы проводят обновление медицинских учреждений. За первые полгода работы провели уже на 16 объектах.