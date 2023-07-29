На проспекте Науки слесарь с ожесточением изрезал двух петербуржцев

В Калининском районе после драки к медикам попали два мужчины с отрытыми резаными ранами. Позже за совершение преступления задержали местного слесаря.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение о жестокой драке на проспекте Науки поступило правоохранителям 29 июля около двух часов ночи. Уточнялось, что у двух пострадавших ножевые ранения.

На больничную койку в тяжелом состоянии поместили 31-летнего гражданина с открытой раной живота, множественными колото-резаными ранениями различных частей тела и геморрагическим шоком. Также к врачам в состоянии средней степени тяжести был доставлен 34-летний мужчина с открытой раной груди и резаным ранением щеки.

С места происшествия изъяли стеклянную бутылку со следами рук. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Вечером того же дня на Кондратьевском проспекте за совершение преступления задержали 39-летнего слесаря. Злоумышленника поместили в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кудрово мужчины решили на улице выяснить отношения. Разборки закончились больницей для троих участников конфликта.