Президент ЮАР отметил, что главная цель визита в Петербург заключается не в подарках и бесплатном зерне

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объяснил, что посещение Северной столицы и встреча с главой РФ Владимиром Путиным не были запланированы специально для того, чтобы получить «дары» или бесплатное зерно. Не это было главной целью.

Фото: скриншот трансляции с сайта Кремля

Сирил Рамафоса в ходе саммита выразил благодарность Путину за безвозмездно предоставленное зерно для ряда стран Африки, но также подчеркнул, что такой исход не был главной целью прибытия на мероприятие. Отмечается, что лидеры государств хотели бы узнать, что президент России думает по поводу мирного урегулирования украинского кризиса.

Напомним, что встреча Путина с главами государств Африки в пятницу, 28 июля, была посвящена украинскому конфликту. На мероприятии президент ЮАР также добавил, что Африка предпочитает видеть Черное море открытым для мировых рынков.

Саммит Россия — Африка прошел в Петербурге 27 и 28 июля. В нем поучаствовали около 50 делегаций африканских стран.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вступление Африканского союза в G20 может состояться в сентябре текущего года.