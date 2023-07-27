Президент Путин оценил сроки вступления Африканского союза в G20

Президент России Владимир Путин не исключил, что вступление Африканского союза в G20 может состояться в сентябре 2023 года.

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Российский лидер отметил, что РФ выразит поддержку участникам организации в их стать частью G20. Это может произойти в сентябре, во время саммита «Большой двадцатки» в Индии. Об этом Путин заявил в ходе встречи с главами организации на саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге — президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии союза Муссой Факи Махаматом, передает телеканал «360».

Президент России назвал Африканский союз ведущей региональной организацией, которая участвует в создании безопасности на континенте и сотрудничает с другими государствами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил о встрече Путина с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом в Константиновском дворце.