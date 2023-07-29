У продуктового магазина на Есенина по неизвестной причине скончался поседевший мужчина в полосатом свитере

В Выборгском районе выясняют обстоятельства смерти гражданина, обнаруженного под утро у продуктового магазина. Следов насилия на теле не зафиксировали.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение о покойном поступило правоохранителям 28 июля около половины восьмого утра. Бездыханное тело лежало у жилого дома по улице Есенина, недалеко от продуктового магазина.

По прибытию на место специалисты подтвердили факт смерти мужчины, которому на вид можно дать лет 60. Поседевший гражданин с бородой был одет в темно-коричневую куртку, полосатые свитер и носки, темно-синие штаны, а также в черно-красные кроссовки.

Труп направили в морг для установления личности и причин смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области на берегу озера нашли труп мужчины в футболке, трусах и ботинках.