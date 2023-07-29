Петербуржцев знакомят с местами съемок легендарных фильмов

Гостям и жителей Северной столицы напомнили, где в городе снимались известные советские, а также современные фильмы.

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Специалисты создали специальную карту с точками, которые заинтересуют любителей кино. Проектом занялся «Ленфильм», сообщает пресс-служба Смольного.

Так, была разработана и представлена специальная онлайн-карта, на которой указано 50 мест, известных съемками таких кинокартин как «Женитьба», Собачье сердце», «Улица полна неожиданностей» и многих других.

Авторы идеи хотели передать горожанам и туристам атмосферу культовых фильмов. Известно, что со временем список точек будет расширяться, причем, добавлять новые места смогут не только инициаторы проекта, но также создатели фильмов и пользователи сервиса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице презентовали фильм, рассказывающий 160-летнюю историю городского рельсового транспорта.