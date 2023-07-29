В Петербурге, находящемся на периферии циклона, 30-градусной жары больше не предвидится

Циклоны сбили настроение Петербурга к жаркой погоде в выходные. Суббота в городе на Неве пройдет с дождями, а воскресенье хоть и не должно быть холодным, однако о 30-градусной температуре, которая обещалась синоптиками, лучше забыть.

Baltphoto/Валентин Егоршин

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом 29 июля будет определяться периферией циклона, который кружит над Скандинавией. Из-за этого на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдут кратковременные дожди, местами снова возможны грозы.

Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов, по области столбик термометра сможет дорасти до +23 градусов. Ветер вернется юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье ночью к горожанам придут дожди, но днем осадков не прогнозируется. Максимум может потеплеть до +24 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что погода внесли коррективы даже в праздничные дни. На День ВМФ в Культурной столице будет не так тепло, как до этого прогнозировали синоптики.