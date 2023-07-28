Тендер на проект мукомольного комбината в Петербурге объявлен в третий раз

Смольный запустил конкурс на разработку лучшего проекта мукомольного комбината в Санкт-Петербурге. За последние несколько лет эта заявка уже третья по счету.

Фото: Pxhere

На реализацию данного проекта власти города готовы выделить 164,6 млн рублей, свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Изначально строительство такого предприятия в Петербурге обсуждалось еще в 2010 году. Однако проектный конкурс был объявлен только в 2021 году. Заявка была одна, и ее отменили в связи с несоответствием установленным критериям. В 2022 году все заявки также отменились.

Планируется, что мукомольный комбинат будет включать в себя мельницу, специальный склад для бестарного хранения, лабораторию и прочие помещения. Производительность предприятия может достигнуть 900 тонн в сутки, а производить Смольный намерен ржаную и пшеничную муку, отруби, манную крупу и корма.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил о признании построенного в 19 веке банно-прачечного комбината региональным архитектурным памятником.