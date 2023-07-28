Марганцовка, сорбент и вода: что делать при пищевом отравлении в домашних условиях

Чтобы быстро улучшить состояние в случае отравления, необходимо очистить организм и принять активированный уголь или другой сорбент. Также важно пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

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Очистить организм от некачественной или пропавшей пищи можно посредством рвоты. Чтобы спровоцировать ее, стоит выпить два или три литра слабого раствора марганцовки. Данное вещество промоет желудок и окажет антибактериальный эффект, пишет «МК Новгород».

После этого необходимо принять сорбент. Самым известным является активированный уголь, но есть и другие лекарства такого действия в виде гелей и порошков. В случае сильной диареи, если нет других средств, стоит выпить крепкого чая. Также важно пить как можно больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Если спустя час состояние не улучшилось, нужно вызвать скорую.

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