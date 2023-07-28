На юго-востоке Петербурга загорелась промзона

В Красногвардейском районе произошло возгорание двухэтажного административного здания. Пожар удалось ликвидировать.

Фото: Google Maps

Сообщение о возгорании поступило утром в пятницу, 28 июля. Прибывшие по адресу по адресу Большая Пороховская, 61 сотрудники МЧС обнаружили пожар на общей площади 350 квадратных метров, сообщалось в Telegram-канале Государственного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным на 11:38 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. Для ликвидации возгорания, по данным ведомства, было привлечено шесть единиц техники и 32 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о пожаре в Калининском районе на Гражданском проспекте. Горела четырехкомнатная квартира площадью 54 квадратных метра. Троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь – их отправили в больницу для осмотра.