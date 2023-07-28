Ремонтники сохранили «виноградную» стену дома на улице Лизы Чайкиной

Впервые капитальный ремонт знаменитого фасада по адресу улица Лизы Чайкиной,18 проводится через заросли растущего там девичьего винограда. Работы планируется завершить в августе.

Фото: Google Maps

Ремонт готов на 60%. Для того, чтобы не повредить растение, его укрепили на специальных временных конструкциях. Рабочие штукатурили и красили фасад, находясь в тесном туннеле. При этом в ходе ремонтных работ за виноградом продолжали ухаживать, сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Виноград растет на фасаде этого здания уже 17 лет. Он занимает 800 квадратных метров и весит до полутора тонн. О растении заботятся жители дома. Например, в 2020 году заросли спасали от прошедшего тогда урагана.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о подорожании средней стоимости ремонта в квартир на 10%. Стоимость таких работ составила примерно 8,7 тыс. рублей.