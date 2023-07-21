В Петербурге с начала года капремонт квартир подорожал на 10%

В Санкт-Петербурге растут цены на ремонт квартир. Предполагается, что подорожание, связанное с изменением стоимости материалов, продолжится и в дальнейшем.

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Так, за первые полгода среднестатистическая стоимость ремонта в городских квартирах выросла на 10% и достигла 8,7 тысяч рублей, сообщает АБН со ссылкой на данные агентства INFOLine. Помимо подорожания самих материалов негативно на ценах за ремонт сказались и ограниченные возможности производств, а также задержки поставок.

Отмечается, что материалы для строительства стен выросли в цене на 95%, при этом на лестницы и их комплектующие стоимость поднялось на 86%. В свою очередь, чтобы установить изоляцию теперь нужно отдать на 75% больше, а листовые и сыпучие материалы обойдут на 73% дороже. Сваи выросли в цене на 72%.

Также за полгода изменилась цена на лакокрасочные материалы, которые теперь стоят на 27% больше, цены на расходные материалы увеличились на 21%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время проведении ремонта при помощи наемных рабочих необходимо сохранять все чеки и документы, а также отдавать деньги за работу под расписку.