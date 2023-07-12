Эксперт поведал, как не стать обманутым строителями во время ремонта

При проведении ремонта с помощью наемных работников, юрист посоветовал сохранять все чеки и документы, а также отдавать деньги за работу под расписку.

Фото: unsplash.com

При планировании ремонта дома люди стараются подготовить план работ и найти специалистов, которые смогут его исполнить. Но в этом деле важно и перестраховаться на случай некачественного результата или «недоделок». Юрист Илья Русяев рассказал, как это можно сделать. Об этом сообщает «МК в Великом Новгороде».

Так, эксперт советует вести все разговоры с обсуждением фронта работ и их стоимостью только под запись. О включении звукозаписывающих устройств обязательно нужно предупредить своего собеседника. После весь материал лучше сохранить в папку, созданную на телефоне или компьютере.

Также, передавать деньги строителям рекомендуется под расписку, либо на карту тому, с кем заключен договор. А все чеки и документы фотографировать и сохранять.

Таким образом при судебных разбирательствах доказать свою правоту будет легче и вернуть деньги за несостоявшийся ремонт мечты.