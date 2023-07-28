Пенсионерка сделала неудачную «инвестицию», отдав мошенникам 1,7 млн рублей

В Красносельском районе пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. За полтора месяца она перевела обманщикам 1,7 млн рублей, считая, что вкладывает деньги с целью инвестирования.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 68-летняя женщина общалась с неизвестными в интернете. Они предложили ей увеличить свои денежные накопления посредством инвестирования на бирже.

Таким образом, с начала июня по конец июля женщина перевела на неизвестный счет более 1,7 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о намерении депутатов Госдумы РФ ввести закон, по которому пострадавшие от действий мошенников россияне смогут вернуть утерянные деньги. Данное нововведение будет добавлено в федеральный закон «О национальной платежной системе».