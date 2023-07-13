Закон поможет обманутым мошенниками россиянам вернуть деньги

В России хотят ввести закон, согласно которому пострадавшие от мошеннических действий граждане смогут вернуть утерянные деньги.

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В настоящее время Госдума РФ приняла соответствующие изменения в третьем чтении. Нововведения добавят в федеральный закон «О национальной платежной системе». Так, жертвы мошенничества смогут останавливать опасные операции и возвращать украденные с карты средства, сообщает Brif.

Отмечается, что новый законопроект распространяется на дистанционные преступления, когда злоумышленники, прибегая к обману, получают согласие на перевод денег с банковских счетов.

В частности, нередко люди сами сообщают злоумышленникам номера платежных карт, а также коды и пароли. Новый закон позволит приостанавливать мошеннические операции, даже в случае их подтверждения клиентом. Также, благодаря документу, появится возможность возвращать людям выведенные средства и отключать дистанционное обслуживание мошенников.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что особенно уязвимы перед мошенниками люди старшего возраста.