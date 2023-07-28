Стала известна средняя стоимость подержанных автомобилей в Петербурге

В среднем автомобили с пробегом подорожали в Санкт-Петербурге на 15% по итогам первой половины 2023 года. Однако жители города стали покупать такие авто чаще.

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Наиболее популярными марками, как и в прошлом году, являются LADA, KIA, Renault, Hyundai и Volkswagen. Однако в 2023-м подержанные автомобили бренда Renault петербуржцы приобретают даже чаще корейского Hyundai, свидетельствуют данные одного из дилерских центров города.

При этом продажи машин старше семи лет составили 52%, а доля авто от 1 года до 3 лет сократилась с 24 до 22%. Показатель продаж автомобилей с пробегом более 75 тыс. километров увеличился с 59 до 65%, а до 25 тыс. километров и от 25 до 50 тыс. километров достиг 13 и 9% соответственно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на фоне скачков иностранной валюты стоимость автомобилей в России может вырасти к осени 2023 года на 15-20%.