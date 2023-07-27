Заполняемость петербургских гостиниц демонстрирует высокие результаты

Число туристов, посетивших Санкт-Петербург с начала 2023 года, составило более 4,1 млн туристов. Данный показатель на 10% больше, чем с января по июнь 2022-го. Заполняемость гостиниц также показала хорошие результаты. Однако Северная столица готова принять еще больше гостей.

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Всего с января по июнь текущего года Петербург посетило более 3,9 млн россиян, проживающих в других регионах и 200 тыс. иностранных туристов. Заполняемость гостиниц составила 61%, что выше показателя 2022 года в 49%. Однако статистики до периода коронавирусной пандемии заполняемость гостиниц в Петербурге пока не достигла, сообщают аналитики консалтинговой компании Nikoliers со ссылкой на данные Комитета по развитию туризма.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил о введении петербургскими властями курортного сбора с 1 апреля 2024 года в размере 100 рублей за человека.