С туристов Петербурга начнут взимать по 100 рублей в день

Власти Петербурга подписали постановление о введении курортного сбора. С 1 апреля следующего года за каждого туриста будет взиматься по 100 рублей.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В городе не Неве с 1 октября начнут взимать курортный сбор с туристов. Первые пол года он будет составлять ноль рублей. А уже начиная с 1 апреля 2024 года за каждого гостя города в бюджет будет уходить по 100 рублей. Об этом сообщает Neva.Today с ссылкой на пресс-службу Смольного.

С октября по апрель система будет работать в тестовом режиме. Именно поэтому как таковых расходов из-за курортного сбора в бюджете туристов не будет. После же деньги за приезжих будут платить гостиницы. Ежедневно за каждого проживающего им будет необходимо перечислять по 100 рублей.

Примечательно, что курортный сбор не будет распространятся на несовершеннолетних, участников военных действий, работающих в Петербурге по трудовому договору и других категорий граждан. Всего в списке «льготников» более 20 категорий.