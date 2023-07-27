Петербуржцам рассказали, как бороться с энтеровирусной инфекцией

Энтеровирусную инфекцию провоцирует энтеровирус, и он есть везде, но воздействует только на человека. Его симптомы – это слабость, температура, боль в мышцах и в горле, высыпания на коже, расстройство пищеварения, головная боль. Чтобы не допустить заболевания, нужно обращать внимание на воду для питья и мытья овощей, рук и т.д.

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Данным видом инфекции можно заразиться в водоемах, бассейнах. Подхватить ее можно и на продуктах питания и предметах. Однако вакцины от этого заболевания нет, сообщает Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

Чтобы не заболеть, нужно пить только кипяченую или бутилированную воду, купаться в разрешенных водоемах и на специально оборудованных пляжах, не использовать лед из воды неизвестного качества, чаще мыть руки, избегать контактов с людьми, у которых проявляются вышеперечисленные симптомы энтеровирусной инфекции.

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