В Maag опровергли информацию о закрытии ряда магазинов в России

Все магазины сети одежды Maag в России продолжат функционировать в обычном режиме и не будут закрыты. Итоги первых месяцев работы соответствуют ожиданиям представителей компании.

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Организация будет и дальше реализовывать бизнес в России. Планов по сокращению числа торговых точек и площадей у владельцев нет, сообщила пресс-служба Maag изданию ТАСС.

Магазины получают и продают новые коллекции, расширяют ассортимент товаров, создают конкурентные рабочие условия для сотрудников и делают ставку на высокий уровень сервиса для клиентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что осенью 2023 года в Северной столице начнут работать еще два магазина сети «Стокманн». Они откроются в торговых центрах «Мега Дыбенко» и «Питер Радуга». Площадь каждой торговой точки составляет более 3 тыс. квадратных метров.