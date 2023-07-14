К осени магазины «Стокманн»откроют на месте H&M в двух ТЦ Петербурга

Этой осенью в Санкт-Петербурге заработают еще два магазина сети «Стокманн». Они разместятся в торговых центрах «Мега Дыбенко» и «Питер Радуга».

Фото: Baltphot/Вероника Овсянникова

Каждая из новых точек «Стокманн» займет больше 3 тысяч «квадратов» площади. Как сообщает АБН, магазины займут павильоны, которые до этого принадлежали шведскому ритейлеру H&M, покинувшему РФ.

Известно, что в настоящее время популярность мультибрендовых магазинов на территории страны растет. К этому же типу относится «Стокманн». Открытие новых точек планируется на осень текущего года.

Напомним, что «Стокманн» является финской компанией розничной торговли и сетью магазинов по продаже одежды, а также товаров для дома. В самом fashion-ритейлере уже отмечали желание увеличить сеть в России, открыв два десятка магазинов. Но реализацию этого решения может осложнить сокращение свободных площадок в ТЦ и непростые поставки продукции из-за рубежа.

Ране Санкт-Петербург.ру сообщал, что несколько месяцев назад своих первых покупателей приняли магазины MAAG в Северной столице.