Магазины MAAG в Петербурге приняли своих первых покупателей

В Северной столице магазины бренда MAAG приняли первых покупателей.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Так, точки бренда уже открылись в ТРК «Лето», ТРЦ «Галерея» и «Мега Дыбенко». Всего на территории региона пока размещено шесть магазинов MAAG.

Об открытии точки бренда на территории ТРК «Лето» сообщило АБН. Помещение с вещами разместилось на первом этаже и заняло 1,5 тысячи квадратных метров площади.

Кроме ТРК «Лето» одежду MAAG можно будет купить в Доме Мертенса, а также в центрах «Галерея», «Европолис», «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».

Напомним, что бизнес в России, который до этого принадлежал испанской Inditex, приобрела ливанская группа компаний Daher Group.