Больше всего Петербург привлекает туристов из стран СНГ

Петербург является одним из самых популярных российских направлений для туристов. Сейчас город становится все более популярен у жителей дружественных России стран. Не исключено, что туристическая статистика в 2023 году превысит прошлогодний показатель.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В 2022 году Петербург посетили 341 тыс. иностранных туристов, и 188 тыс. из них приехали в город на Неве из стран СПГ. В текущем году количество гостей города может быть таким же или выше, ведь турпоток из дальнего зарубежья вырос на 3%, а из ближнего – на 10%, сообщили в Смольном.

С начала года больше всего туристов в Петербург прибыло из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана. Такая тенденция связана с участием города в различных мероприятиях в странах СНГ. Еще одной причиной являются дружественные отношениях государств друг с другом.

Гости города активно интересуют гастрономическим, медицинским и событийным туризмом. В числе наиболее посещаемых туристами мест – музеи, дворцы и водные экскурсии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал об увеличении городской казны на 370 млрд рублей за счет туризма.