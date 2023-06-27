В 2022 году казна Петербурга пополнилась на 370 млрд рублей за счет туристов

В прошлом году туризм добавил в казну Северной столицы около 370 миллиардов рублей. При этом с января город посетили больше 4 миллионов путешественников.

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В пресс-службе Смольного сообщили, что в этом году количество туристов на 10 % больше, чем в первой половине 2022 года. При этом, согласно подсчетам экспертов, путешественники за прошлый год уже добавили в казну Петербурга на 57% больше, чем в прежние времена.

Уточняется, что по темпам восстановления туристического потка Петербург занимает одно из лидирующих мест среди российских регионов. За два года на территории города появилось восемь гостиниц и три отеля. Чаще всего в город на Неве приезжают россияне, а больше половины турпотока — это семьи.

Напомним, что в 2021 году на территории России началась реализация Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», что позволило минимизировать последствия отрицательных тенденций прошлых лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 19 юня в Петербурге запустили горячую линию по вопросам туризма.