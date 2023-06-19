В Петербурге с 19 июня начала работать «горячая линия» по вопросам туризма за границей

В Санкт-Петербурге запустили «горячую линию» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Она будет работать до 30 июня.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, что с 19 июня у жителей Северной столицы, планирующих путешествие за рубеж, появилась возможность задать вопросы о грядущей поездке. Туристов проконсультируют по телефону.

Так, специалисты расскажут о правилах безопасного поведения во время путешествия, а также правах при получении туристических услуг и об эпидемиологической ситуации на месте отдыха.

На вопросы граждан ответят эксперты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Получить консультацию можно в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 22 мая для горожан запустили горячую линию по вопросам детского отдыха.