Плотное движение на дорогах Петербурга фиксируется днем

В четверг, 27 июля, в Петербурге фиксируется необычное для дневного времени суток движение. Пробки оцениваются в 6-7 баллов из 10 существующих.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Тяжелая ситуация на петербургских дорогах сложилась на Садовой улице, Университетской набережной и стрелке Васильевского острова. Там образовались серьезные пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

С утра наблюдается плотное движение на набережной Обводного канала. Также заторы фиксируются на Дунайском проспекте, на Московском и Пулковском шоссе. Внешнее кольцо КАД стоит в сторону Предпортовой улицы. Пробки на внутреннем кольце наблюдаются от Софийской улицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал об изменениях на дорогах города 24 июля. В их числе – закрытие движение на ряде участков Внуковской, Домодедовской и Стартовой улиц, а также от Пулковского шоссе до Витебского проспекта.