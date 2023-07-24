Петербуржцам рассказали об изменениях на дорогах во время саммита «Россия – Африка»

С 27 по 28 июля в Петербурге пройдет саммит «Россия – Африка». В связи с этим ситуация на дорогах изменится: некоторые участки перекроют. Также планируется сужение ряда трасс.

Фото: Baltphoto

Изменения стартуют уже с 24 июля и продлятся до 30 числа месяца. В частности, будет сужена дорога в Пулково, а также Петербургское шоссе на пересечении с Соколиной улицей и на Пулковское шоссе вблизи дома №53, корпус 2, передает Neva.Today.

В воскресенье, 30 июля, движение будет закрыто на некоторых участках Внуковской, Стартовой и Домодедовской улиц. С 26 по 28 июля горожане не смогут проехать от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, а также по Усть-Славянскому шоссе и Сарицкой улице. Также сообщается об изменении движения автобуса №13А, который до 30 июля не будет заезжать на остановку «Внуковская улица».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит грядущий саммит, возглавив делегацию своего государства.