Петербуржцев предупредили о сложностях с передвижением в трех районах города

С 28 по 30 июля в Выборгском, Калининском и Центральном районах будут перекрыты некоторые дороги из-за ремонта дорожного покрытия, а также в связи с реконструкцией теплосетей.

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В ближайшие дни в Петербурге будут перекрыты некоторые улицы, из-за чего могут возникнуть проблемы с проездом, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 29 по 30 июля в Центральном районе из-за ремонта дорожного покрытия будет закрыта Кленовая улица в направлении от Манежной площади к Замковой улице. Объезжать данное перекрытие рекомендуется по Итальянской, Садовой, Караванной, Инженерной улицам, а также по набережной Фонтанки.

В Выборгском районе ввиду очередного этапа реконструкции труб с 29 по 30 июля перекроют улицу Есенина (от Политического бульвара до проспекта Луначарского). Для объезда данного участка водителям советуют использовать проспекты Луначарского и Художников, а также Поэтический бульвар.

Ремонт теплосетей планируется и в Калининском районе. С 28 по 30 июля там будет закрыта улица Ушинского в направлении от дома №1 к проспекту Луначарского. Объехать данный участок можно по Гражданскому и Светлановскому проспектам, по улицам Ушинского и Учительской, а также по проспекту Просвещения. При этом промежуток Луначарского проспекта от Гражданского до Ушинского будет сужен.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за саммита «Россия-Африка» некоторые маршруты в Шушарах будут изменены.