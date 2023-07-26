Петербургские власти через суд потребовали отреставрировать Блокадную подстанцию на Фонтанке

В Санкт-Петербурге чиновники попытались заставить Росгосцирк через суд провести реставрационные работы здания Блокадной подстанции на набережной реки Фонтанки. Иск был возвращен из-за «неправильной регистрации».

Фото: baltphoto/Дарья Иванова

За обновление Блокадной подстанции выступает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Ведомство обратилось в Арбитражный суд с иском к нынешнему ответственному за здание ФПК «Росгосцирк», но получило его обратно, сообщает DP.RU. Как оказалось, компания имеет регистрацию в Москве.

На самом деле, Смольный уже больше двух лет пытается заставить владельцев обновить памятник истории. Блокадную подстанцию в какой-то момент передали Большому Санкт-Петербургскому государственному цирку, но в конце 2022 года за здание снова стал отвечать «Росгосцирк».

Примечательно, что исполнитель может получить ежемесячный штраф в 200 тысяч рублей, нарушая сроки выполнения работ. Кроме того, после передачи Блокадной подстанции требования по реставрации или уплате неустоек так и не были исполнены. В общей сложности сумма затрат оценивается в 300 млн рублей.

В перспективе здание может превратиться в музей циркового искусства или детскую цирковую школу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Смольный в текущем году зачастили с жалобами на бизнес в суд.