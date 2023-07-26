Больше 130 тысяч петербургских семей смогли улучшить жилищные условия за прошлый год

В Северной столице за 2022 год жилищные условия улучшили 134 тысячи семей. При этом почти четверть от общего количества граждан приняли участие в льготных программах.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В пресс-службе Смольного сообщили, что в течение года застройщики представили для пользования 3 миллиона 474 тысячи «квадратов» жилья, что оказалось почти на 60 квадратных метров больше планового объема.

Кроме того, отмечается, что местные власти в полтора раза увеличили расходы на закупки так называемого «социального» жилья, к которому относятся квартиры для многодетных семей, детей-сирот и других очередников. Суммы были изменены с 11,6 миллиардов на 17,7 миллиардов рублей.

Кроме того, в прошлом году был выполнен капитальный ремонт в 1 211 городских домах. Заменены лифты, единицы газового оборудования и электрических плит, из которых 1 131 предназначены для пенсионеров и малообеспеченных граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2023 года Северная столица приобрела около 17 миллионов квадратных метров «социального» жилья.