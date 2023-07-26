Меньше 20% работающих петербуржцев боятся увольнения в ближайшем будущем

Жители Петербурга уже не так сильно бояться увольнения. Большая часть горожан уверена, что такой исход им просто не грозит. Как правило, меньше всего о сохранности рабочего места волнуются работники маркетинга и рекламы.

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Так, на сегодняшний день только 18% трудоустроенных петербуржцев опасаются увольнения. Для сравнения, во втором квартале прошлого года этот показатель достигал 31%.

При этом, год назад больше половины опрошенных заявили о стабильности на работе, а в начале этого года такой вывод смогли сделать 69% респондентов. Сейчас число граждан уже доросло до 73%, сообщает пресс-служба сервиса по писку работы hh.ru.

К тем, кто все еще боится потерять рабочее место, как правило, относятся представители сфер «Закупки», «Управление персоналом», а также «Транспорт, логистика, перевозки». Переживают по поводу увольнения и работники сферы «Безопасность».

А вот IT-специалисты чувствуют себя уверенно. Аналогичная ситуация и с сотрудниками области маркетинга и рекламы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что больше 40% горожан работа не отпускает даже во сне.