Больше 40% петербуржцев работа не отпускает даже во сне

Жители Северной столицы рассказали, удается ли им отдохнуть от работы в свободное время. Выяснилось, что часть горожан видят офисы, бумажки и кабинеты даже во сне.

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В Петербурге 41% граждан не прекращают работать ночью. Сотрудники не могут полностью расслабиться даже в темное время суток, сообщает Neva.Today со ссылкой на исследование SuperJob.

Примечательно, что женщины чаще мужчин видят работу во сне. Также спокойнее отдыхают те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей.

При этом среди жителей города на Неве с зарплатой меньше 50 тысяч рублей процент работяг во сне больше.