В Личном кабинете пассажира общественного транспорта с начала его запуска зарегистрировались больше 30 тысяч петербуржцев

С момента запуска Личного кабинета пассажира общественного транспорта в Петербурге прошло два месяца. За это время в системе зарегистрировались 30 189 горожан.

Фото: администрация Санкт-Петербурга

В пресс-службе Комитет по транспорту рассказали, что зарегистрированные в Личном кабинете пассажирами было совершено 41 903 отложенных пополнений «Подорожника», при этом средняя сумма вложений выросла до 326,93 рублей.

Напомним, что Личный кабинет пассажира, запущенный в мае текущего года, помогает отследить историю поездок. Также теперь у горожан появилась возможность активировать сформированный отложенный платеж через все автобусы, троллейбусы и трамваи. За первое полугодие многофункциональные валидаторы установлены в более чем пяти тысячах автобусах и в примерно в 1 500 трамваях и троллейбусах ГУП «Горэлектротранс».

Личный кабинет пассажира появился в рамках мероприятий по развитию Системы электронного контроля оплаты проезда, в задачи которой входит автоматизация процессов продажи, а также сбор и анализ данных о поездках пассажиров. Кроме того, посредством системы граждане могут получить право льготного проезда и пополнить электронные проездные.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что специалисты планируют перевести всю Северную столицу на специальное топливо ради улучшения экологии.