Жительница Ленобласти так и не надела свадебное платье из-за шантажиста с сайта БДСМ и впечатлительного бойфренда

В Ленобласти девушка, которая со дня на день могла бы выйти замуж, в прошлом познакомилась с айтишником на сайте для любителей БДСМ, но прекратить общение без последствий для себя уже не смогла. Злоумышленник опустился до шантажа, а юная жертва белое платье так и не надела.

Фото: Pxhere

На сайте для любителей БДСМ девушка периодически «зависала» прошлой осенью. Там то ее и ждало роковое знакомство, сыгравшее с ней злую шутку. Как сообщает Neva.Today, несколькими месяцами позже жительница Ленобласти планировала выйти замуж за другого молодого человека, но прошлое оставило свой след.

Будущий шантажист ничем странным изначально себя не выдавал. Втеревшись в доверие, он собрал целую галерею интимных фото и видео, на которых девушка выполняет его требования сексуального характера. В какой-то момент жертва решила, что пора бы прекращать такого рода занятие с малознакомым человеком, но было уже поздно.

Спустя несколько месяцев жительница Ленобласти на том же самом сайте познакомилась с еще одним мужчиной. С ним у нее завязались романтические отношения, дело могло бы закончиться свадьбой, но вскоре объявился старый знакомый, угрожая обнародовать интимные видео и фото с участием девушки.

Через какое-то время жительница Ленобласти поделилась сложившейся ситуацией с любимым. Мужчина обратился к шантажисту, пригрозил полицией, но тогда извращенец продиктовал следующее условия: угрозы прекратятся, если пара отправит интимное видео после регистрации брака.

Это стало последней каплей. Мужчина отказался в этом участвовать и решил не жениться на девушке. Она же, в свою очередь, обратилась в полицию и от своего имени написала заявление.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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